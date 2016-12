Adam and Eve, manga a quattro mani per Ryoichi Ikegami e Hideo Yamamoto

Il ventesimo numero della rivista edita da Shogakukan, Big Comic Superior ha annunciato che Ryoichi Ikegami (Crying Freeman) e Hideo Yamamoto (Ichi the Killer) lanceranno un nuovo manga intitolato Adam to Eve (Adam ed Eva).

La serializzazione partirà il 9 ottobre con il primo episodio che conterrà una pagina a colori: la nuova opera sarà in evidenza nella copertina del magazine. Nella yakuza, società oramai in declino, i clan di spicco frantumano le loro barriere per tenere una riunione in cui si decidere il futuro della mafia giapponese. In mezzo a loro, una coppia arriva con passi silenziosi, portandosi dietro il fetido odore della violenza.

Mai the Psychic Girl, Samurai Crusader, Sanctuary, Strain, Wounded Man - The White Haired Demon e la nuova versione di Spider-Man sono le serie manga realizzate da Ikegami che, insieme a Buronson, ha lanciato anche Rokumonsen Rock mentre Yamamoto ha creato i manga Homunculus, Ichi the Killer, Okama Hakusho, e Voyeur.