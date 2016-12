Adam West e Burt Ward tornano nel trailer del nuovo film animato di Batman!

Nostalgia, questa canaglia! La Warner Bros. Pictures e la DC Comics hanno diffuso in rete il primo trailer ufficiale del prossimo film d'animazione dello studio,, che potete visionare comodamente in calce alla notizia.

Il film animato arriverà sugli scaffali americani per questo novembre. Come vedrete, la pellicola è un chiarissimo omaggio - se non una sorta di sequel - della classica serie televisiva degli anni '60 su Batman con protagonisti Adam West nei panni dell'Uomo Pipistrello e Burt Ward come Robin; i due sono tornati a doppiare i protagonisti proprio in questo film animato.

A dare la voce ci sarà anche Julie Newmar, indimenticabile Catwoman della serie tv. Nella pellicola Batman e Robin dovranno affrontare svariati villain quali Joker, l'Enigmista, Catwoman e Pinguino, sia a Gotham City che... nello spazio! La serie tv originale durò 120 episodi, dal 1966 al 1968.