Alieni: dopo Mostri Bugs Comics guarda alla fantascienza

Per la casa editrice,sarà per la fantascienza quello cheè per l’horror e lo affiancherà a partire dacon una periodicità differente. 8 storie inedite, 8 racconti autoconclusivi per un primo volume in bilico tra i due generi, che accompagnerà il lettore attraverso un viaggio che toccherà diverse tappe.

Gli stessi autori della rivista horror targata BUGS Comics, assieme a nuove firme e con la supervisione di Gianmarco Fumasoli, Paolo Altibrandi e Giancarlo Caracuzzo, vi porteranno dallo sci-fi più classico, passando per l’orrore dallo spazio profondo, fino ad arrivare a un omaggio ai classici EC degli anni ’50. Rapimenti, invasioni, ufo crash, contattismo: 8 storie che affrontano temi differenti ma che hanno come denominatore comune la paura dell’ignoto.

Andrea Olimpieri realizza la copertina, e per Lucca Comics & Games è prevista una white cover a tiratura limitata e numerata (150 pz.) che l’autore personalizzerà per i lettori che interverranno alla manifestazione

Qui di seguito un’anticipazione della cover e di alcune tavole: