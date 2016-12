Arata: The Legend, il manga di Yuu Watase riprende a luglio

Yuu Watase ha confermato che Arata: The Legend (Arata Kangatari), serie manga pubblicata anche in territorio italiano grazie alla casa editrice modenese Panini Comics con il titolo La Leggenda di Arata, ritornerà nel trentaduesimo numero della rivista edita da Shogakukan, Weekly Shonen Sunday in uscita il prossimo 8 luglio.

Il manga tornerà con periodicità settimanale. Ambientato a metà tra un mondo mitologico e il Giappone moderno, dove gli esseri umani e gli dei convivono, l'opera racconta le vicende di due ragazzi, entrambi di nome Arata, che per un qualche motivo si ritrovano a vivere l'uno al posto dell'altro. La serie cartacea ha goduto di una trasposizione animata di 12 episodi nella primavera del 2013.