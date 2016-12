Assassination Classroom, un nuovo teaser dalla seconda stagione della serie animata

Il sito ufficiale della serie animata di Assassination Classroom (Ansatsu Kyōshitsu) è stato aggiornato con un teaser promo dalla seconda stagione in arrivo sugli schermi nipponici a partire da gennaio 2016.

La seconda stagione animata vedrà lo stesso staff di produzione della prima ovvero Seiji Kishi in regia per lo studio Lerche mentre Kazuaki Morita si occuperà del character design e Makoto Uezu delle sceneggiature.

La prima stagione composta da 22 episodi è ispirata al manga omonimo di Yusei Matsui, pubblicato anche in Italia da Panini Comics, ed ha debuttato lo scorso 9 gennaio in Giappone mentre un adattamento cinematografico con attori in carne ed ossa è stato distribuito nelle sale nipponiche lo scorso 21 marzo mentre la seconda pellicola uscirà nella primavera del 2016.