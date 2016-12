Attack on Titan: Junior High, serie animata per il manga spin-off de L'attacco dei Giganti

Production I.G. ha rivelato che il manga di Saki Nakagawa, Attack on Titan: Junior High (Shingeki! Kyojin Chūgakkō), opera spin-off tratta dal manga originale di Hajime Isayama, Attack on Titan (L'attacco dei Giganti), godrà di un adattamento animato per la televisione il cui debutto è previsto ad ottobre sul network giapponese MBS.

Il cast di doppiatori è il seguente: Yuuki Kaji (Eren Jaeger), Yui Ishikawa (Mikawa Ackerman), Marina Inoue (Armin Artlelt), Kishô Taniyama (Jean Kirschtein), Yu Shimamura (Annie Leonhardt), Yu Kobayashi (Sasha Browse), Shiori Mikami (Christa Renz), Hiro Shimono (Conny Springer), Ryota Ohsaka (Marco Bodt), Yoshimasa Hosoya (Reiner Braun), Tomohisa Hashizume (Bertholt Hoover), Saki Fujita (Ymir), Hiroshi Kamiya (Levi), Daisuke Ono (Erwin Smith), Romi Park (Hanji Zoe), Susumu Chiba (Eld Gin), Shinji Kawada (Oruo Bozad), Kouzou Mito (Gunther Schultz), Natsuki Aikawa (Petra Ral), Michiko Kaiden (Rico Brzenska) e Kenta Miyake (Mike Zacharias).

Yoshihide Ibata dirige la serie per la Production I.G., Midori Gotou si occuperà della struttura della serie, Yuuko Yahiro è la character designer mentre Asami Tachibana compone la musica. Gli altri membri dello staff comprendono:

Art Setting: Kenichi Morioka

Art Director: Kazuhiro Arai (Studio Homare)

Color Key: Makiko Suzuki

Director of Photography: Tetsuya Takahashi

Editing: Taeko Hamauzu

Sound Director: Masafumi Mima

Nakagawa ha lanciato Attack on Titan: Junior High nella rivista edita da Kodansha, Bessatsu Shōnen Magazine nell'aprile del 2012. Il manga mostra Eren, Mikasa, Armin e gli altri personaggi come studenti ed insegnanti della Titan Junior High School.

Un promo è disponibile in calce alla notizia.