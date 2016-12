Avengers: Age of Ultron Episode 0, un'immagine a colori dal manga di Yusaku Komiyama

Kodansha ha pubblicato la pagina principale a colori da Avengers: Age of Ultron Episode 0, la storia breve in versione manga apparsa nel trentunesimo numero di Shonen Magazine. Yūsaku Komiyama è l'autore dell'opera.

La storia è una sorta di sequel del film e mostra il motivo per cui Tony Stark ha creato l'Ultron Project. The Avengers: Age of Ultron, sequel della saga cinematografica di produzione americana, uscirà nei cinema giapponesi il 4 luglio mentre la pellicola è già stata distribuita negli USA lo scorso 1° maggio sbancando i botteghini di tutto il mondo incassando quasi 1,4 miliardi di dollari.