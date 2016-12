Away, si conclude la serie manga di Moto Hagio

Il numero di luglio della rivista edita da Shogakukan, Monthly Flowers ha annunciato che Moto Hagio concluderà la serie manga Away nel prossimo numero del magazine che Shogakukan renderà disponibile per la vendita in territorio giapponese il prossimo 27 giugno.

Il manga è un adattamento della storia breve Omeshi scritta da Sakyo Komatsu, e inizia una mattina dell'anno 2030 in cui l'emisfero nord del pianeta è colpito da una sorta di glaciazione e la neve inizia a cadere, tutti gli adulti spariscono improvvisamente ma anche ogni cosa, elettronica e meccanica, smette di funzionare all'istante. Se le persone adulte sono sparite, che cosa ne sarà dei bambini lasciati soli? La serie cartacea è iniziata ad aprile 2013.