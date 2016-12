Batman: Return of the Caped Crusaders, ecco il full trailer!

Warner Bros. Animation e DC Entertainment hanno diffuso in rete un nuovo full trailer dal prossimo film d'animazione dello studio,, che in USA arriverà a novembre in home video. Potete visionarlo dopo il salto.

Questo film d'animazione è basato sulla serie televisiva incentrata su Batman andata in onda tra il 1966 e il 1968 e diventata un vero e proprio cult. Adam West e Burt Ward torneranno a doppiare i personaggi che interpretarono nel serial ovvero Batman e Robin, cosi come Julie Newmar tornerà a doppiare Catwoman.

In questo film, Batman e Robin devono combattere un quartetto di villain d'eccezione: Joker, Catwoman, l'Enigmista e il Pinguino. Il dinamico Duo dovrà arrivare persino nello spazio - e far ritorno - per riuscire a batterli.