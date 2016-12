Batman: The Killing Joke, ecco una prima clip

E' probabilmente il film animato DC Comics più atteso dei fan. Eh si, perchéè ispirato all'acclamato graphic-novel di. Prima di poterlo vedere per intero, gustiamoci una nuova clip inedita che trovate dopo il salto (al minuto 3:56).

Il film animato è ispirato all'acclamato fumetto scritto da Alan Moore. Il cast vocale include Mark Hamill nei panni del Joker, Kevin Conroy in quelli di Batman, Ray Wise come Commissario Gordon e Tara Strong come Barbara Gordon. La pellicola arriverà in USA quest'agosto vietato ai minori di 17 anni.