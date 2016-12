Batman: The Killing Joke, online la prima featurette

La Warner Bros. ha diffuso in rete un esclusivo sneak peek - misto a featurette - dal prossimo film d'animazione dedicato ai personaggi della DC Comics,. Potete trovarlo dopo il salto.

La featurette dura ben 12 minuti. Il film animato è ispirato all'acclamato fumetto scritto da Alan Moore. Il cast vocale include Mark Hamill nei panni del Joker, Kevin Conroy in quelli di Batman, Ray Wise come Commissario Gordon e Tara Strong come Barbara Gordon. La pellicola arriverà in USA quest'agosto.