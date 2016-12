Big Order, serie animata per il manga di Sakae Esuno

Un inserto pubblicitario nell'ottavo volume del manga di Sakae Esuno, Big Order ha rivelato che l'opera godrà di una trasposizione animata per la televisione che debutterà sugli schermi nipponici nella primavera del 2016. La serie cartacea è pubblicata anche in territorio italiano dalla casa editrice perugina Star Comics.

Nobuharu Kamanaka dirigerà la serie animata per lo studio Asread, Katsuhiko Takayama scriverà e supervisionerà le sceneggiature mentre Chika Kojima ricoprirà il ruolo di character designer. Il manga ha ispirato un OAV uscito in Blu-ray Disc con l'ottavo volume dell'opera, disponibile in Giappone dallo scorso 3 ottobre.

Big Order racconta la storia di un introverso studente delle superiori di nome Eiji Hoshimiya con un segreto, ovvero quello di aver desiderato la distruzione del mondo quando era più piccolo. Alcune fate danno a delle persone dei poteri speciali chiamati Orders, che quest'ultimi possono usare come vogliono a seconda delle loro volontà. A dieci anni dalla Grande Distruzione, Eiji fatica a gestire il suo immenso potere. Esuno ha lanciato il manga nella rivista edita da Kadokawa Shoten, Monthly Shōnen Ace nel 2011.