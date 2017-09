Bleach: Tite Kubo realizza un'immagine esclusiva per il Lucca Comics 2017

Il creatore del manga di culto Bleach , ospite del, ha realizzato in esclusiva per il grande evento uno speciale disegno che ritrae i personaggi storici della sua opera.

Il grande mangaka, il cui lavoro è stato per lungo tempo tra i Big 3 del Weekley Shonen Jump, presenzierà alla fiera lucchese, dove la Panini Comics presenterà l'ultimo volume di Bleach, il 74°. La litografia di cui sopra sarà messa in palio in un contest dedicato.



Come vincerla, quindi? Molto semplice: i partecipanti al concorso dovranno realizzare un cosplay molto accurato di uno dei tanti personaggi del manga. Chiunque si presenterà allo stand Planet Manga presso il PalaPanini vestito di tutto punto riceverà così questo bellissimo disegno a colori in edizione limitata. Specifichiamo che il cosplay dovrà essere completo di tutto, dal trucco al parrucco.



Vi ricordiamo che l'edizione del Lucca Comics & Games 2017 si terrà presso la provincia toscana dal 1° al 5 novembre.