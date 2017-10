Boruto: Naruto Next Generations, promo e sinossi dell'episodio 29

: ildella serie animataandrà in onda questosull'emittente nipponica, e promette scintille.

Il numero 46 della rivista Weekly Shonen Jump ha svelato quest'oggi sinossi e trailer del nuovo atteso episodio che, come anticipato in precedenza, vedrà la nascita dei nuovi 7 Spadaccini della Nebbia, guidati dall'ormai ben noto Shizuma Hoshigaki.

Fino a questo momento conoscevamo solo alcuni dei ninja ribelli intenzionati a ostacolare la pace instauratasi alla fine della Quarta Grande Guerra Ninja, ma oggi sono stati anche rivelati i nomi di tutti e 7 i nuovi membri. Come visibile dalla foto in calce alla notizia, da sinistra a destra troviamo: Hebiichigo, Kagura Karatachi, Hassaku Onomichi, Shizuma Hoshigaki, Kyohō Fuefuki, Ichirōta Oniyuzu e Buntan Kurosuki.

Tra i 7, come avrete notato, figura il nipote del Quarto Mizukage, Kagura, che, influenzato dalle parole di Shizuma e per salvare la vita al nuovo amico Boruto, ha voltato le spalle ai suoi stessi ideali di pace. Ma al suo inseguimento ci sono Boruto e Sarada, pronti a tutto per riportarlo alla ragione, come potete leggere anche dalla sinossi ufficiale:

"La rinascita dei 7 spadaccini porterà grossi guai al Villaggio della Nebbia. Hoshigaki Shizuma pianifica infatti di sfruttare Kagura per raggiungere il suo scopo di far tornare il Villagio della Nebbia ai vecchi giorni della Nebbia Insanguinata. La ribellione dei nuovi 7 Spadaccini ha inizio! Ma Boruto e Sarada faranno coppia per salvare Kagura, mentre il 6° Mizukage si accorgerà che tra i coinvolti nella ribellione in atto figura anche il suo pupillo Kagura".

L'episodio 29 di Boruto, come detto in apertura, andrà in onda questo Mercoledì 18 Ottobre e, neanche a dirlo, si intitolerà "I nuovi Sette Spadaccini". In calce potete trovare il trailer dell'episodio. Buona visione.