Boruto: Naruto Next Generations, questa pace non ha da durare!

in questo momento si trova nel bel mezzo di un filler arc, ma sembra che l'anime non voglia dare tregua ai suoi spettatori, portando la tensione sempre più ai livelli della serie madre Naruto, come visto nell'. Dagli eventi di quest'ultimo episodio potrebbe risorgere un noto gruppo e non ci riferiamo all'organizzazione Alba.

[ATTENZIONE SPOILER] Protagonista del finale della scorsa puntata, come detto qui, è il discendente diretto di Kisame Hoshigaki, Shizuma, che pare intenzionato a spezzare la pace del mondo dei ninja così faticosamente raggiunta. Il suo obbiettivo pare essere la resurrezione dei Sette Spadaccini della Nebbia.

La rivista Weekly Shonen Jump ha rilasciato una breve sinossi degli episodi 28 e 29, permettendo ai fan di dare un'occhiata ai futuri piani del giovane ninja della nebbia. L'episodio 28 si intitolerà "A Declaration of War" e vedrà Shizuma rivelare le sue oscure intenzioni:

"Shizuma e i suoi compagni non sono soddisfatti dell'attuale pace nel mondo degli shinobi e cercano di far risorgere i 7 Spadaccini della Nebbia, noto gruppo di assassini sanguinari. Così facendo faranno piombare il mondo nuovamente nel chaos, scatenando nuove tensioni che porteranno ad una guerra".

Nell'episodio 29 invece Shizuma compirà il primo passo verso il suo obbiettivo, mettendo le mani sulle leggendarie Spade Demoniache della Nebbia e "il nuovo gruppo dei 7 Spadaccini della Nebbia farà la sua mossa e inizierà la ribellione".

L'infame gruppo dei Sette Spadaccini della Nebbia fu introdotto nella serie Naruto in uno dei primi story arc, qundo Zabuza Momochi apparve cioè nel Paese delle Onde. Il Ninja Canaglia era uno dei membri del gruppo, insieme al padre di Shizuma, Kisame Hoshigaki, membro anche dell'Organizzazione Alba.

In Boruto il 6° Mizukage impugna una della armi del gruppo e ha da tempo reintrodotto i 7 Spadaccini nel villagio della Nebbia, ma non sono considerati un gruppo terrorista. Shizuma vuole sovvertire il nuovo ordine portando il gruppo ai terribili fasti di un tempo, e toccherà a Boruto avvertire il Mizukage dell'imminente tradimento del ninja.

Insomma, questa pace non ha da durare!