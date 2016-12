Boruto -Naruto the Movie-, in arrivo un manga speciale da Kenji Taira

Il numero di luglio della rivista edita da Shueisha, Saikyo Jump ha annunciato che Kenji Taira (Rock Lee no Seishun Full-Power Ninden, Uchiha Sasuke no Sharingan Den) disegnerà un manga speciale dedicato al film animato Boruto -Naruto the Movie-.

La nuova opera apparirà nel numero di settembre del magazine, disponibile in territorio giapponese dal 1° agosto.

La pellicola racconta la storia di Boruto, il figlio del Settimo Hokage, Naruto, un ragazzo che rifiuta completamente suo padre. Oltre a questo, il nostro protagonista vorrebbe superare Naruto, rispettato come un eroe. Un giorno Boruto incontra l'amico del genitore, Sasuke, a cui chiede di farlo diventare il suo apprendista!

Masashi Kishimoto è accreditato come l'autore della storia originale, dei character design ed inoltre ricopre il ruolo di capo supervisore dell'intero progetto cinematografico. Hiroyuki Yamashita dirige il film mentre Ukyō Kodachi si occupa della sceneggiatura insieme a Kishimoto.

Naruto si è concluso nella rivista edita da Shueisha, Weekly Shonen Jump lo scorso 10 novembre dopo 15 anni di serializzazione. The Last -Naruto the Movie- è stata distribuita lo scorso 6 dicembre nei cinema giapponesi come parte del Naruto Shin Jidai Kaimaku Project (Naruto's New Era Opening Project) organizzato per festeggiare i quindici anni dell'opera cartacea. Boruto -Naruto the Movie- uscirà nelle sale nipponiche il prossimo 7 agosto.