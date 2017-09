Boruto: nell'anime vedremo un combattimento più lungo tra Sasuke e Kinshiki

I futuri episodi divedranno un adattamento televisivo degli eventi che sono stati trasposti nel lungometraggio, con l'arrivo di nuovi membri del clana minacciare la pace tra i Villaggi.

A quanto pare l'anime di Boruto riuscirà a prendersi maggiore libertà nella trasposizione di questo arco narrativo rispetto al lungometraggio: in particolare vedremo maggiori dettagli sullo scontro iniziale, che vede Sasuke contro Kinshiki ai piedi di una magione appartenuta agli Otsutsuki. Lo ha rivelato Hiroyuki Yamashita, director del film di Boruto.

Nel lungometraggio infatti, fa sapere Yamashita, c'erano tante scene aggiuntive che non ha potuto inserire a causa dei tempi di restrizione imposti dalla realizzazione del lungometraggio. Fortunatamente la serializzazione dell'anime, attualmente in corso in Giappone, permette di liberarsi da questo tipo di restrizioni, ed ecco perché vedremo tanti approfondimenti su ciò che ci viene mostrato nel film - incluso il bellissimo scontro iniziale tra Sasuke Uchiha e Kinshiki.

Intanto, nell'anime di Boruto, si preparano a debuttare nuovi e interessanti personaggi.