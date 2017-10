Boruto: promo e anticipazioni dell'episodio numero 27!

Mercoledì 4 ottobre andrà in onda, sulle TV giapponesi, l'episodio numero 27 di, l'anime sequel dell'acclamato. Dalle pagine del numero 44 della rivista diarrivano succose anticipazioni sulla puntata, condite dal promo video.

Il nuovo episodio di Boruto proseguirà la saga della gita al Villaggio della Nebbia, che permetterà al protagonista e i suoi amici di scoprire il nuovo assetto sociale e politico di una terra notoriamente e tristemente famosa.

Ecco, di seguito, le anticipazioni di Weekly Shonen Jump con la trama completa:

“Salvare Denki! La battaglia coraggiosa di Boruto e i suoi amici!! Nettamente in superiorità numerica! Ci sono possibilità di Boruto di vincere?! Tsurushi Hachiya è stato un compagno di classe di Kagura quando frequentavano l’Accademia Ninja del Villaggio della Nebbia. Per indurre Boruto e i suoi amici a pensare che sono in pericolo in ogni caso, Tsurushi decide di rapire Denki. Boruto, che antepone i suoi amici prima di tutto, vuole salvare il suo compagno il prima possibile, ma ad aspettarlo ci sono diversi nemici. Come riuscirà Boruto a risolvere con successo questa difficile situazione…?!

Specchietto con Iwabe: Iwabe, che adesso è diventato un grande amico di Denki, si precipita per salvarlo!

Kagura questa settimana: qual è il suo passato nascosto?! Kagura svela a Boruto e agli altri gli eventi del suo passato. Cosa penseranno Boruto e gli altri di Kagura una volta aver realizzato il suo spiacevole peccato del passato?!“.

Insomma, non resta che attendere la messa in onda giapponese del prossimo episodio di Boruto.