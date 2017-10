Boruto: e se Kakashi Hatake avesse messo su famiglia?

L'anime di, più o meno in concomitanza con il manga, è giunto all'episodio numero 26 e ci ha offerto una panoramica sulla nuova generazione di shinobi diversi anni dopo le avventure di Naruto. Tra i personaggi veterani del Villaggio della Foglia c'è un ormai maturo: il famoso ninja-copia di Konoha non ha alcun discendente?

Attenzione: potrebbero esserci SPOILER su Boruto

Kakashi è uno dei personaggi più amati in assoluto dell'opera di Masashi Kishimoto: la sua incredibile abilità e intelligenza lo hanno reso un ninja a dir poco formidabile e, anche dopo aver perso lo Sharingan dopo la Quarta Guerra Mondiale (sancendo, di fatto, un suo grande depotenziamento) è rimasto uno degli shinobi più abili in circolazione. Infine, la sua grande esperienza e affidabilità gli hanno valso il titolo di Sesto Hokage, prima di passare il titolo a Naruto Uzumaki.

Tutto questo ha reso Kakashi Hatake uno dei personaggi più amati dai fan, ma sembra che in Boruto non ci sarà particolare spazio per il suo personaggio: in ogni caso gli appassionati si chiedono da sempre se il capitano della Squadra 7 abbia avuto un amore e se, attualmente, abbia addirittura una discendenza.

I fan dell'anime di Naruto ricorderanno Hanare, una giovane donna del villaggio di Jomae apparsa in un episodio filler poco dopo la saga dell'attacco di Pain a Konoha - precisamente il numero 191 dell'anime di Naruto Shippuden. Kakashi e la donna si incontrano nella puntata in questione e in poco tempo stringono un legame piuttosto forte: nel finale dell'episodio, inoltre, Kakashi le promette che prima o poi si sarebbero rivisti.

La teoria è che la donna potrebbe essere ricomparsa nuovamente nella vita dell'ex ninja copia e che potrebbe essere diventata la sua fidanzata, oppure che potrebbe tornare proprio nell'anime di Boruto e mettere su famiglia con Kakashi.

Voi vorreste vedere dei possibili discendenti dell'amato Kakashi Hatake in Boruto? Ricordiamo che, dal punto di vista della narrazione canonica di Kishimoto in Naruto, l'unica donna che avrebbe fatto parte della vita di Kakashi è la povera Rin. Di certo sarebbe suggestivo vedere Naruto insegnare al figlio del suo ex maestro gli stessi esercizi che gli venivano impartiti da piccolo.