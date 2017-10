Boruto, la serie è più cruenta di quello che ci si potesse aspettare!

: La serie sequel dista ancora muovendo i primi passi cercando una propria direzione, ma nessuno dei fan si aspettava che già nei primi trenta episodi la tensione si sarebbe alzata a tal punto, ricordando molto da vicino la prima missione del, di cui faceva parte ilinsieme ae al maestro

[ATTENZIONE SPOILER] La scena in questione è stata piuttosto brutale. Non parliamo di particolari sadismi intendiamoci, ma bensì della morte di un giovane ninja da parte di Shizuma Hoshigaki, discendente diretto di Kisame Hoshigaki, membro dell'Organizzazione Alba.

L'episodio in questione, il 27°, era partito in modo abbastanza semplice e leggero. "Dopo che Denki è stato rapito dalla Gang di Shizuma, Boruto e gli altri in viaggio al Villaggio della Nebbia, partono al disperato soccorso dell'amico. I ninja della gang vogliono vendicarsi di Boruto per averli fatti sembrare degli sciocchi, ma verranno umilaiti una seconda volta".

È in questo momento che la tensione cresce. Alla fine dell'episodio infatti, uno scontento Shizuma fa inginocchiare un suo sottoposto, Hachiya Tsurushi. Subito dopo il capo gang solleva la spada e la poggia sulla gola del ragazzo. La camera, a questo punto, si sposta e non mostra la decapitazione di Hachiya ma, dal punto di vista di Boruto, viene mostrato molto sangue per suggerire la tragica fine del ninja.

Come dicevo in precedenza la scena ricorda la prima missione della squadra sette, di cui faceva parte Naruto, sempre nel Paese della Pioggia. Durante quella prima missione sul campo i membri della squadra dovettero scontrarsi contro uno dei sette spadaccini del villaggio della nebbia, Zabuza Momochi. Naruto restò paralizzato di fronte alla brutalità con la quale il ninja canaglia aveva abbattuto i suoi nemici e lo stesso sembra accadere a Boruto.

Non sappiamo ancora come continuerà la serie, ma sicuramente la leggerezza di questi primi due archi narrativi è destinata a scemare, anche a giudicare dalle fan thory su Naruto.