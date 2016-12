City Hunter, un OAV per festeggiare i 30 anni del manga di Tsukasa Hojo

Il numero di luglio della rivista edita da Tokuma Shoten, Monthly Comic Zenon ha annunciato che il popolare manga di Tsukasa Hojo noto con il titolo di City Hunter, godrà di un nuovo adattamento animato, più precisamente un OAV.

Il nuovo anime, intitolato(La proposta di Ryo), sarà disponibile in DVD come bonus per i lettori giapponesi che acquisteranno tutti e dodici i volumi di City Hunter XYZ Edition, la nuova edizione giapponese del manga in uscita il 18 luglio che celebrerà i 30 anni dell'opera originale. Il manga, pubblicato di recente in una nuova edizione anche in Italia dalla casa editrice modenese Panini Comics, ha ispirato quattro serie animate televisive (edite da Dynit), un film, numerosi OAV e speciali televisivi (usciti nel nostro paese in DVD grazie a Yamato Video) mentre Jackie Chan ha interpretato il personaggio di Ryo Saeba in un film live-action del 1992. Hojo ha poi lanciato Angel Heart, manga spin-off partito nel 2001 (anche quest'ultimo edito in Italia da Panini Comics), che ha goduto di un adattamento animato per la televisione nel 2005. City Hunter è stato anche il protagonista di una serie live-action di produzione nippo-sudcoreana.