Code Geass: Akito the Exiled, il quarto OAV ad ottobre su DVD e Blu-Ray in Giappone

Il sito ufficiale del progetto animato Code Geass: Akito the Exiled ha annunciato che il quarto episodio uscirà in DVD e Blu-Ray il prossimo 28 ottobre in territorio giapponese. La versione in Blu-Ray avrà due edizioni, una standard e una limited che conterranno i sottotitoli in inglese: quest'ultima sarà in vendita a 6,800 yen, ovvero a circa 49€.

Il quarto episodio è intitolato Nikushimi no Kioku Kara ed uscirà nelle sale nipponiche il prossimo 4 luglio.

La storia racconta di Akito Hyuga, unico sopravvissuto di un'operazione suicida dell'Esercito d'Europia Unita contro l'Esercito di Britannia. Il comandante Leila Markel, giovane ufficiale dell'unità W-0 che ha condotto l'operazione vittoriosa dell'esercito europeo contro le truppe Britanne, è consapevole della regola anomala e razzista che vige nelle operazioni militari del suo esercito: mandare allo sbaraglio gli ex-giapponesi (i cosiddetti Eleven) piuttosto che sacrificare cittadini europei. Questo la spinge a simpatizzare per la causa degli Eleven e ad avere un occhio di riguardo per Akito, che nomina come sua scorta personale. Code Geass: Akito the Exiled è edito anche in territorio italiano grazie alla casa editrice bolognese Dynit.