Cyborg 009, un nuovo progetto animato per il 50° anniversario del manga

Questo autunno nei cinema giapponesi si svolgerà un evento per celebrare i 50 anni del manga di Shotaro Ishinomori, Cyborg 009, che per l'occasione vedrà l'arrivo di un nuovo progetto animato.

Jun Kawagoe, già regista della serie animata televisiva Cyborg 009: The Cyborg Soldier composta da 52 episodi e trasmessa sugli schermi nipponici tra il 2001 e il 2002, dirigerà questo nuovo progetto che celebrerà il cinquantesimo anniversario del manga originale pubblicato per la prima volta nel 1964. L'opera cartacea è rimasta incompiuta a causa della morte di Ishinomori avvenuta nel 1998, ma ha ispirato tre serie animate prodotte nel 1968, nel 1979 e nel 2001 e ben quattro pellicole prodotte nel 1966, 1967, 1980 e nel 2012. Kenji Kamiyama ha diretto l'ultimo film della saga, ovvero 009 Re:Cyborg, uscito appunto nel 2012. La serie cartacea è stata pubblicata anche in territorio italiano grazie alla casa editrice J-POP.