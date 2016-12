Cyborg 009 Vs. Devilman, il nuovo progetto animato sarà proiettato nei cinema giapponesi

Il sito ufficiale di Cyborg 009 Vs. Devilman, il nuovo progetto animato che mostrerà il primo crossover tra il personaggio di Shotaro Ishinomori, Cyborg 009 e quello di Go Nagai, Devilman ha rivelato che l'anime sarà proiettato per due settimane in dieci cinema giapponesi a partire dal prossimo 17 ottobre.

Jun Kawagoe dirigerà la miniserie composta da tre episodi per la Bee Media e la Actas. Nagai ha ammesso che far incontrare questi due personaggi è come mettere insieme acqua ed olio. Sarà un anime che mostrerà un'eccellente armonia senza distruggere la sensibilità degli spettatori con le loro battaglie. Dopo la proiezione cinematografica, la serie OVA composta tre episodi uscirà in DVD e Blu-Ray in territorio giapponese.