Oltre ai film (il panel è previsto questa sera), la DC Comics continua, senza sosta, tra alti e bassi, a produrre film animati destinati per il mercato home video.

Durante il San Diego Comic-Con, la casa editrice ha annunciato ben tre titoli che arriveranno sul mercato nel 2016. Sono Batman: Bad Blood, che avrà Batwoman nel cast, e Justice League vs. Titans. Ovviamente i riflettori sono puntati sul'adattamento animato di The Killing Joke, anche questo previsto per il 2016.