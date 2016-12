Detective Conan, il manga di Gosho Aoyama riprenderà il 22 luglio

La rivista di Shogakukan, Weekly Shonen Sunday ha annunciato che il manga di Gosho Aoyama, Detective Conan tornerà a partire dal trentaquattresimo numero del magazine, disponibile in territorio giapponese dal prossimo 22 luglio. La ripresa della serializzazione chiude un periodo di pubblicazioni irregolari dell'opera durata tre mesi.

La serie cartacea è pubblicata anche in territorio italiano grazie alla casa editrice perugina Star Comics. Aoyama ha iniziato l'opera su Weekly Shonen Sunday nel 1994, ispirando una serie animata televisiva prodotta dal 1996 e tutt'ora in onda ed una serie di pellicole cinematografiche, la cui ultima, intitolata Detective Conan: Sunflowers of Inferno, è stata distribuita nelle sale nipponiche lo scorso 18 aprile.