Dragon Ball: secondo un producer Broly è il villain migliore della serie

Broly è senza dubbio uno dei Saiyan più forti di sempre, grazie alla sua particolare trasformazione che lo rende un Super Saiyan Leggendario (o, come lo hanno ribattezzato alcuni, un Super Saiyan Berserker). Una parte del fandom lo vorrebbe superiore persino a Beerus, anche se è difficile pensare che il villain possa davvero superare il dio della distruzione.

In ogni caso il creatore di Broly, Takao Koyama, crede che il Super Saiyan Leggendario sia semplicemente il villain riuscito di tutto Dragon Ball e l'ha paragonato finanche a Beerus:

"In fase di scrittura dello script per il film, la mia preoccupazione principale riguardava proprio l'antagonista che Goku avrebbe dovuto affrontare. Questo perché i personaggi erano molto più forti rispetto ai film precedenti. Dopo tanto lavoro, non ero in grado di concepire un nemico più forte di Broly, e sono caduto in una spirale che l'ha portato a comparire in ben tre film.

Dalle impressioni che ho avuto guardando i personaggi su schermo, Broly è più spaventoso di Beerus senza alcun dubbio. Sono l'unico a pensare che Broly sia straordinariamente spaventoso? O lo dico solo perché è una mia creazione?"

Ricordiamo che, attualmente, il Torneo del Potere in Dragon Ball Super vede la presenza di una Saiyan donna appartenente al Sesto Universo e che pare sia in grado di raggiungere lo stesso stadio di Broly: parliamo di Kale.