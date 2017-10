Dragon Ball Super: anticipazioni episodio 49 del 5 ottobre su Italia 1!

Ci avviciniamo alla fine della messa in onda italiana disu: vediamo cosa accadrà nell'episodio 49 di domani, giovedì 5 ottobre.

La puntata si intitolerà "La minaccia di Black Goku": risvegliatosi nel nostro presente, Trunks incontra nuovamente Goku e i suoi genitori, Bulma e Vegeta. Il ragazzo, dopo lo shock iniziale nel vedere il volto del Goku buono scambiandolo inizialmente per quello di Black, spiega ai protagonisti la situazione.

Goku, per saggiare la potenza di Trunks - ora più adulto rispetto a quando lo hanno incontrato nella saga degli Androidi - chiede al ragazzo uno scontro di prova, nel quale emerge che il figlio di Vegeta è ora in grado di trasformarsi in Super Saiyan 2 e che, purtroppo, la potenza di Goku non eguaglia quella di Black. Proprio sul più bello, inoltre, comparirà proprio il minaccioso e misterioso nemico, riuscito a viaggiare nel tempo a sua volta e pronto a confrontarsi con Goku e Vegeta per attuare il suo piano: distruggere l'intera umanità in nome di una presunta giustizia.

L'episodio 49 di Dragon Ball Super sarà in onda domani, giovedì 5 ottobre, alle 13:55 su Italia 1. Oggi, invece, vedremo in TV l'episodio 48.