Dragon Ball Super: anticipazioni sull'episodio 50 del 6 ottobre su Italia 1

: Nell'edizione italiana diabbiamo assistito alle prime battute della saga di: il pacchetto di episodi acquistati da Mediaset volge al termine, ma ci resta ancora qualche puntata da vivere su: vediamo cosa accadrà nell'episodio numero 50, che sarà trasmesso il 6 ottobre.

La puntata si intitolerà "Goku contro Black: Rotta verso il futuro" e vedremo il misterioso villain affrontare il protagonista dopo gli eventi dell'episodio di oggi 5 ottobre. Black, infatti, è riuscito a viaggiare nel tempo e a raggiungere Trunks nel passato sfruttando il potere del suo anello: Goku e Black si affronteranno in un duello per saggiare a vicenda i loro livelli di forza, ma sembra che Black stia ancora imparando a utilizzare un corpo che non gli appartiene.

Dopo alcuni colpi, tuttavia, Black Goku si dimostra superiore, ma il varco temporale aperto dal suo arrivo risucchia nuovamente il villain nel passato, che è costretto a ritirarsi a causa della troppa energia sprecata. Black, prima di andarsene, distrugge la macchina del tempo in cui ha appena viaggiato Trunks, ma Bulma ha un asso nella manica per rimediare.

Appuntamento ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 13:55 su Italia 1 con Dragon Ball Super!