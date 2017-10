Dragon Ball Super: come potrebbe finire la serie by Akira Toriyama?

Dragon Ball Super : ecco come potrebbe finire la serie secondo i doppiatori storici - inglesi - di

I due grandi doppiatori dell'anime creato da Akira Toriyama più di vent'anni fa hanno rivelato, all' Anime Expo 2017 quale, secondo loro, potrebbe essere il finale perfetto per la serie campione della Toei Animation. In particolare hanno risposto alla domanda diretta dei fan che chiedevano qualcosa della battaglia finale tra Goku e Vegeta:

"Rimarremo con un Goku in un universo e con Vegeta in un altro" ha proposto Schemmel.

Ma l'idea di Sabat pare aver catturato maggiormente l'attenzione dell'audience:

"Penso che potrebbe essere divertente se, alla fine (alla fine, fine) della serie, Vegeta e Goku si vedessero l'uno contro l'altro in modalità di attacco, mentre si avvicinano l'uno verso la faccia dell'altro, stanno per colpirsi e partono i titoli di coda con poi la scritta "La Fine di Dragon Ball, per sempre. Addio." E poi un piccolo tag che dice "Per favore, guardate Dragon Ball GT!"

Probabilmente però, se questo fosse davvero il finale di Dragon Ball Super, la Toei Animation si vedrebbe recapitare un bel po' di lettere di fan infuriati. Gente che ha seguito le avventure di Goku e Vegeta per anni e che vorrebbe vedere un finale vero, con una risoluzione soddisfacente della storia

Che ne pensate? per voi come dovrebbe finire? Ditecelo nei commenti!

Dragon Ball Super va in onda su Crunchyroll il sabato alle 7:15 p.m. CST.