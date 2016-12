Dragon Ball Super, ecco il logo della nuova serie animata

L'accout Twitter ufficiale della serie animata Dragon Ball Super è stato aggiornato con la pubblicazione del logo del nuovo anime televisivo in arrivo il prossimo 5 luglio sugli schermi giapponesi, logo che potete comodamente vedere in calce alla notizia.

Il successo delle ultime due pellicole animate sembra abbia spinto la Toei Animation a sviluppare una nuova serie animata dedicata a Dragon Ball dopo ben 18 anni (Dragon Ball GT finì nel 1997), ecco quindi l'annuncio di Dragon Ball Super, nuova serie anime di Akira Toriyama ambientata qualche anno dopo la sconfitta di Majin Bu, in un periodo di pace per la Terra. Per ora ci sono pochi dettagli ma sembra che Goku e amici dovranno vedersela con un nuovo villain terribile, molto più potente di Majin Bu e Freezer.