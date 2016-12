Dragon Ball Super, la serie animata da luglio sugli schermi nipponici

Il ventottesimo numero della rivista edita da Shueisha, Weekly Shonen Jump ha annunciato la data riguardante la premiere di Dragon Ball Super, la nuova serie animata televisiva tratta dalla popolare saga delle sette sfere nata dalle matite di Akira Toriyama. Il progetto animato debutterà il prossimo 5 luglio sugli schermi nipponici.

Il successo delle ultime due pellicole animate sembra abbia spinto la Toei Animation a sviluppare una nuova serie animata dedicata a Dragon Ball dopo ben 18 anni (Dragon Ball GT finì nel 1997), ecco quindi l'annuncio di Dragon Ball Super, nuova serie anime di Akira Toriyama ambientata qualche anno dopo la sconfitta di Majin Bu, in un periodo di pace per la Terra. Per ora ci sono pochi dettagli ma sembra che Goku e amici dovranno vedersela con un nuovo villain terribile, molto più potente di Majin Bu e Freezer.