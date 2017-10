Dragon Ball Super, la morte di un Dio è possibile ed estremamente facile!

ci ha mostrato che il panorama delle divinità all'interno della serie è enorme e popolato da esseri superiori potentissimi. Da ciò che abbiamo potuto vedere fino ad ora questi esseri divini, non possono essere uccisi in combattimento, poiché totalmente superiori in termini di forza. Ma ciò non esclude che possano morire.

[ATTENZIONE SPOILER] È Whis (angelo del 7° universo) a rivelare il metodo per uccidere un Dio. Come ben sapete, alla fine del Torneo del Potere il vincitore potrà esaudire un desiderio tramite le Super Sfere del Drago e, se questo desiderio sarà la morte di un Dio, verrà esaudito come qualsiasi altra rihiesta a detta dell'angelo.

Questo è possibile perchè le sfere in questione sono infinitamente più potenti di quelle della terra e, a riprova di questa (per ora) teoria, vi è la spaventata reazione degli dei del 7° universo alla scoperta di cosa potrebbe accadere se il vincitore del torneo si rivelasse essere un personaggio malvagio, come ad esempio Freezer.

L'antagonista per eccelenza ha infatti scoperto le sue carte nell'ultimo episodio (108), rivelando di aver preso parte alla battle royale solo con lo scopo di essere proclamato il guerriero più forte di tutti, sconfigendo gli altri 79 partecipanti.

Se il suo obbiettivo è una mera prova di superiorità dunque, e non la salvezza del 7° universo, cosa farà in caso di vittoria con il suo desiderio? Proprio su questo si fondano le paure delle divinità, dato che un personaggio egoico come Freezer, potrebbe sterminare gli Dei al solo scopo di creare un nuovo ordine con se stesso posto al comando.

Per ora, come già detto, è solo una teoria ma, man mano che ci si avvicina al gran finale del Torneo del Potere, e alla già annunciata nuova trasformazione di Goku, gli intenti dei partecipanti iniziano a palesarsi e il dubbio che nessuno sia al sicuro diventa sempre più una certezza.