Dragon Ball Super: nuove immagini e dettagli sull'episodio 109

In Giappone esce oggi il numero 44 di Weekly Shonen Jump, che svela ulteriori dettagli e immagini sul fatidico episodio 109 di: la puntata andrà in onda domenica 8 ottobre e, insieme al numero 110, costituirà lo speciale di un'ora promesso dalla Toei Animation.

Ricordiamo che i titoli dei due episodi saranno “Il nemico più forte si avvicina a Goku! Lancia la letale Sfera Genkidama!” e “Questa è la battaglia definitiva di tutti gli universi! Son Goku vs. Jiren!“. Ecco, di seguito, le nuove anticipazioni sulla trama e, in calce all'articolo, le nuove immagini sugli imminenti, attesi episodi di Dragon Ball Super - che svelano qualche dettaglio in più sui personaggi chiave dello speciale.

“Chi è il più dominante?! Son Goku contro Jiren. La battaglia decisiva più grande!! I più forti entrano in azione nella fase finale del Torneo del Potere!

Jiren, il guerriero dell’11° Universo che finora ha deciso di mantenere un atteggiamento calmo, entra in azione nella battaglia della sopravvivenza! Solo il suo spirito di combattimento è così profondo e intenso che tutti gli altri guerrieri si sento intimoriti, ma Goku ne approfitta e decide di sfidarlo in un faccia a faccia!

Specchietto delle Divinità dell’11° Universo: le Divinità dell’11° Universo ordinano a Jiren di cominciare a combattere. Una volta aver colto il momento decisivo ordinano a Jiren, il loro asso nella manica, di combattere.

Goku questa settimana: ricorrere all’asso nella manica della Sfera Genkidama! Anche con il Super Saiyan Blue, Goku non è in grado di procurare un graffio a Jiren, perciò decide di ricorrere alla Sfera Genkidama, ovvero la sua tecnica più forte e mortale. Riuscirà Jiren a sopravvivere, nonostante pare che il guerriero dell’11° Universo abbia altri assi nella manica? Anche Vegeta è stupefatto!“.

Appuntamento, dunque, a domenica 8 ottobre con l'attesissimo speciale di Dragon Ball Super, che segnerà l'esordio di una nuova trasformazione per il nostro Goku.