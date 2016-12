Dragon Ball Super: nuovi dettagli sulla storia confermano che sarà ambientata prima di GT

Dragon Ball Super arriverà questo luglio in Giappone ma, a parte alcuni dettagli, non sappiamo ancora nulla su questa nuova attesa serie animata.

Il magazine V Jump ha rivelato dei nuovi dettagli sulla trama e conferma che sarà ambientata prima di Dragon Ball GT: "Dopo aver sconfitto Majin Bu, regna nuovamente la pace. Costretto da Chi-chi a guadagnare soldi, Goku inizia a lavorare sebbene voglia allenarsi ancora di più. Nel frattempo, Goten, sta per diventare cognato di Videl, si mette in viaggio con Trunks per trovarle un regalo".