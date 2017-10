Dragon Ball Super: il nuovo poster evidenzia la rivalità fra Goku e Jiren

Nelle ultime ore è emerso suun nuovo poster diraffigurante i combattenti che partecipano al Torneo del Potere, il tremendo arco narrativo che negli ultimi mesi sta tenendo i fan di tutto il mondo col fiato sospeso per le sorti incerte di Goku e compagni.

Disponibile in calce all’articolo, il suddetto poster presenta tutti i combattenti del Settimo Universo, inclusi quelli già fuori dai giochi, ai quali si aggiungono la rotonda Brianne de Chateau, i due Zeno, e soprattutto i migliori esponenti degli Universi #6 e #11, fra i quali spiccano naturalmente Hit e Jiren. La parte superiore dell’illustrazione, in particolare, sottolinea ancora una volta la rivalità fra Goku e il Pride Trooper che nei prossimi due episodi della serie -in onda questa domenica- daranno vita ad un epocale scontro che, sempre secondo gli spoiler recenti, vedrà il Saiyan sconfitto e gravemente ferito.



Intanto sui social, la nuova trasformazione che Goku sfoggerà nell’imminente combattimento è ormai oggetto di grande speculazione. In particolare, in queste ore i fan di tutto il mondo si interrogano sul nome della nuova “forma” assunta dal Saiyan e sul power-up che questa garantirà al combattente. In realtà, come anticipato in un nostro recente articolo, quella appresa da Goku non sarà una trasformazione vera e propria, ma bensì una nuova tecnica che gli permetterà di utilizzare la cosiddetta “Padronanza dell’auto-movimento”, abilità che consente a Whis -e in parte anche a Beerus- di evitare senza alcuno sforzo qualsiasi attacco nemico.



Pochi giorni ancora e questa spasmodica sete di risposte avrà termine.