Dragon Ball Super: online il promo dell'episodio numero 112!

Dopo la sconvolgente conclusione dell’episodio #111 di Dragon Ball Super , Toei Animation ha subito pubblicato in rete il trailer della puntata che andrà in onda domenica prossima.

Intitolata “La promessa dei Saiyan! La determinazione di Vegeta!!”, la puntata #112 del nuovo anime curato da Akira Toriyama ruoterà, come rivelato già in precedenza, su Vegeta, Cabba ed il legame maestro-discepolo che pian piano si è instaurato fra i due Saiyan provenienti dagli Universi #6 e #7.



Stando agli spoiler diffusi la scorsa settimana dal magazine nipponico Shonen Jump e dalla nota fonte di informazione YonkouProductions, dopo l’eliminazione di Hit da parte di Jiren, i combattenti dell’Universo #6 saranno presi di mira da tutti gli altri concorrenti ancora in gara, intenzionati a dare il colpo di grazia alla squadra messa assieme da Lord Champa. Cabba in particolare subirà l’attacco di Monna del Quarto Universo e solo il provvidenziale intervento di Vegeta potrà salvarlo dall’eliminazione. Il maestro, in seguito, intimerà al giovane allievo di combattere senza rimpianti e tenere alto lo storico orgoglio della razza Saiyan.



Trasmessa al termine dell’episodio #111, una versione estesa del suddetto trailer, anticipa inoltre un acceso scontro fra Gohan e Piccolo contro da Saoneru e Pirina, i due namecciano del Sesto Universo finora rimasti inspiegabilmente in disparte.

In calce all'articolo riportiamo, infine, le sinossi complete dell'episodio.

“L’orgoglio ed i legami di un Saiyan!! Vegeta salva Cabba!! Ora che l’Universo #6 ha perso Hit, gli altri universi cercheranno di approfittarne per eliminare i suoi combattenti ancora in gara! In mezzo alla confusione, Vegeta corre a salvare il suo discepolo Cabba!!”

"Il Torneo del Potere è vicino alla conclusione. Nonostante Cabba stia combattendo per la salvezza dell'Universo 6, è impegnato in una violenta battaglia contro Monna dell'Universo 4, che compie una serie di attacchi ad alta velocità. Proprio quando Cabba pensa di essere spacciato, Vegeta giunge incredibilmente in suo aiuto: mentre Vegeta sprona Cabba, invitandolo a combattere senza alcuna riserva, Freezer non sembra per niente felice..."