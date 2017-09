Dragon Ball Super: primo sguardo a Goku vs Jiren nel promo dell'episodio 109!

Da qualche ora è andato in onda, in Giappone, l'episodio 108 di Dragon Ball Super. Al termine della puntata, come di consueto, la Toei Animation ha mostrato l'anticipazione del prossimo episodio, il 109, che comporrà lo speciale di un'ora dell'8 ottobre.

Il momento tanto atteso è arrivato: nell'episodio 109 di Dragon Ball Super vedremo finalmente Goku vs Jiren! Possiamo ammirare i primi scambi di colpi tra i due nel promo della prossima puntata, disponibile sul canale You Tube ufficiale della Toei Animation.

Ricordiamo la sinossi dei prossimi due episodi, il 109 e il 110, che comporranno l'atteso speciale di un'ora dell'8 ottobre che segnerà finalmente la nuova trasformazione di Goku!

"L’ora speciale di Dragon Ball Super! Alziamo il sipario su questo grande evento! Gli occhi di Goku sono argentati..?! Cosa sta succedendo?!? Il Torneo del Potere passa alla fase successiva! In questo episodio attesissimo, Goku e gli altri dell’Universo 7 stanno avendo una feroce battaglia contro i superstiti dell’Universo 11! Tenete gli occhi aperti per l’incredibile cosa che avverrà a Goku!"

Lo speciale di Dragon Ball Super dell'8 ottobre segnerà l'inizio della fase cruciale del Torneo del Potere. Chi vincerà?