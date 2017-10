Dragon Ball Super: primo sguardo al Kaioken x20 utilizzato da Goku contro Jiren

: Questo weekend i fan dipotranno ammirare lo scontro più atteso del Torneo del Potere: quello fra! Sappiamo già che nei due nuovi episodi assisteremo alla chiacchierata trasformazione inedita del Saiyan, ma l'eroe dovrà prima utilizzare ilpotenziato da un20 volte superiore al normale!

In attesa di poter visionare i suddetti episodi, il nuovo trailer pubblicato da Toei Animation, che trovate in calce all’articolo, ci permette di dare un primo sguardo proprio al potenziamento sfruttato dal Saiyan: il Kaioken moltiplicato per 20, per l'appunto. Come prevedibile, la tecnica appresa dal Re Kaio del Nord conferirà a Goku trasformato in Super Saiyan Blue una seconda aura rossastra molto più ampia di quella già sfoggiata nel precedente stadio di “Super Saiyan Blue Kaioken” (utilizzato dall’eroe nello scontro con Hit, l’assassino del Sesto Universo, e successivamente contro Zamasu).



Il Kaioken non sarà tuttavia l’unica tecnica del Re Kaio di cui il Saiyan dovrà servirsi contro Jiren: il suddetto trailer ci mostra infatti che Goku ricorrerà persino alla distruttiva sfera Genkidama, e forse sarà proprio la sua inefficacia a spingere il guerriero oltre i suoi limiti e a scatenare la nuova trasformazione. Non a caso nella scena in cui Goku lancia la Genkidama contro il Pride Trooper, il guerriero dell'undicesimo universo non sembra affatto impensierito.



La scena conclusiva del trailer ci mostra infine Goku di spalle, intento a rialzarsi e ormai potenziato dalla nuova trasformazione, ammirabile appena negli ultimi istanti del filmato. Sfortunatamente la clip ci offre solo un primo piano del Saiyan, pertanto toccherà aspettare ancora qualche giorno per contemplare il nuovo stadio di Super Saiyan raggiunto dallo storico difensore della Terra.