Dragon Ball Super: svelate le ragioni dello scontro fra Hit e Jiren

: I fan dipotranno essere ormai focalizzati sull’frache si consumerà nei due episodi in onda in Giappone domenica prossima, ma il Saiyan non è l’unico avversario cui ildovrà prestare attenzione.

Nelle ultime ore è infatti circolata su Twitter l’inedita e dettagliata sinossi dell’episodio #111, la quale sembrerebbe un attendibile assaggio di quanto sarà pubblicato nel nuovo numero del settimanale nipponico Shonen Jump. Ve la riportiamo di seguito, ricordandovi di prendere sempre tutto con le dovute pinze in attesa di conferme ufficiali.



“La colonna portante del Sesto Universo, Hit, contro il guerriero più forte, Jiren! Dopo essere entrato infine in azione, il possente Jiren ha ferito seriamente Goku! Il prossimo obiettivo su cui ha messo gli occhi è Hit, l’assassino più potente del Sesto Universo!”



I fan più sfegatati di Dragon Ball Super già sapevano dello scontro fra i due personaggi a causa dei recenti leak, ma non era ancora chiara la ragione per cui il Pride Trooper dell’Undicesimo Universo, dopo aver addirittura spinto Goku ai propri limiti (al punto tale da innescare la nuova trasformazione inedita), avrebbe poi deciso di cambiare avversario. C’era chi ipotizzava che Hit avrebbe preso il posto del Saiyan dopo che questi fosse finito al tappeto, ma a giudicare dai nuovi spoiler sembra invece che Jiren prenderà di mira l’assassino subito dopo aver ferito gravemente il nostro Goku, probabilmente perché Hit rappresenta appunto la seconda più grande minaccia per l’Universo #11. Come andrà a finire?



In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda, vi ricordiamo che domenica prossima verranno trasmessi ben due episodi di Dragon Ball Super, i quali formeranno una sorta di speciale da 60 minuti. Non perdetevelo!