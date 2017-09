Dragon Ball Super: la trama dell'episodio 32 in onda oggi su Italia 1 [SPOILER]

: Secondo appuntamento della settimana con l'edizione italiana di: come di consueto, a poche ore mancanti alla messa in onda della nuova puntata, vediamo insieme qualche anticipazione sulla trama dell'episodio 32 che visioneremo oggi su Italia 1.

L'episodio 32, che andrà in onda su Italia 1 alle 13:45 di oggi, si intitolerà "Alla volta del pianeta senza nome!" e ci proietterà alle fasi iniziali del torneo tra gli universi 6 e 7 imbastito da Beerus e Champa, per decretare quale delle due realtà sia la più forte con in palio il dominio della Terra.

Dopo essersi allenati per tre giorni nella Stanza dello Spirito e del Tempo (per un lasso di tempo equivalente a tre anni), Goku, Vegeta e tutti gli altri iniziano il viaggio con Beerus e Whis verso il pianeta senza nome, la location neutrale designata per ospitare la competizione. I partecipanti al torneo dovranno sostenere un breve test d'attitudine e, in questa occasione, conosceremo finalmente i guerrieri del sesto universo.

Tra questi ci sarà un guerriero misterioso, compreso un Saiyan appartenente alla realtà del sesto universo di nome Cabba e addirittura un alieno appartenente alla razza di Freezer di nome Frost.