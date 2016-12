Dragon Ball Super, un teaser dal nuovo anime televisivo

E' disponibile un teaser da Dragon Ball Super, la prima serie animata televisiva di Dragon Ball dopo diciotto anni. Il teaser, visionabile in calce alla notizia, è stato trasmesso sugli schermi nipponici dopo la fine dell'episodio domenicale di Dragon Ball Z Kai. Nel video si può ascoltare Chōzetsu Dynamic (Excellent Dynamic) di Kazuya Yoshii.

Dragon Ball Super arriverà nelle tv giapponesi il prossimo 5 luglio. Il successo delle ultime due pellicole animate sembra abbia spinto la Toei Animation a sviluppare una nuova serie animata dedicata a Dragon Ball dopo ben 18 anni (Dragon Ball GT finì nel 1997), ecco quindi l'annuncio di Dragon Ball Super, nuova serie anime di Akira Toriyama ambientata qualche anno dopo la sconfitta di Majin Bu, in un periodo di pace per la Terra. Per ora ci sono pochi dettagli ma sembra che Goku e amici dovranno vedersela con un nuovo villain terribile, molto più potente di Majin Bu e Freezer.

FONTE: animenewsnetwork.com