Dragon Ball Super: una fan art ci mostra come sarebbe Vegeta con l'Ultra Istinto

: L’“scoperto” per la prima volta nel recente speciale da 60 minuti di Dragon Ball Super è al momento il principale argomento di discussione tra i fan della saga, ma pare che tale potere non stia fomentando solo teorie e speculazioni.

Ispirato appunto dalla nuova “trasformazione” sfoggiata da Goku nel recente combattimento contro Jiren, l’utente Reddit chiamato Trejor09 ha voluto immaginare come apparirebbe l'orgoglioso Vegeta se anch’egli risvegliasse l’Ultra Istinto. Disponibile in calce all’articolo, il fotomontaggio realizzato dall'utente è basato su un artwork ufficiale di Vegeta trasformato in Super Saiyan Blue, ma in questo caso il Saiyan presenta dei capelli neri a punta, gli occhi argentati e la medesima aura ardente che caratterizzavano il medesimo stadio raggiunto da Goku qualche episodio fa.



È inevitabile che anche Vegeta risvegli l’abilità chiamata Ultra Istinto che Whis ha cercato di insegnare ai due Saiyan; dopotutto, ogni volta che Goku apprende una nuova trasformazione o una qualche abilità particolare, il fiero Principe del Saiyan finisce col raggiungerlo, prima o dopo. Sarà particolarmente interessante scoprire cosa farà Vegeta una volta che sarà entrato in possesso di un potere paragonabile a quello di un Dio della Distruzione. Conoscendolo, ne vedremo delle belle!



Dragon Ball Super è trasmesso in Giappone ogni domenica. Nel prossimo episodio vedremo Vegeta correre in soccorso del discepolo Cabba, un Saiyan del Sesto Universo che partecipa al tremendo Torneo del Potere indetto dai due Zeno.