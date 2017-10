Dragon Ball Super: una nuova immagine Twitter spoilera gli episodi 109 e 110!

Dragon Ball Super è in onda anche in Giappone e là sono parecchio più avanti di noi. Se non volete leggere anticipazioni non proseguite con la lettura dell'articolo.

Anche se i dettagli sulla battaglia tra Goku e Jiren in Dragon Ball Super sono stati leakati per mesi, arrivando fino alla rivelazione della nuova misteriosa forma di Goku, alcune immagini recenti rivelano che nell'episodio 109 o 110 o in entrambi, gli dèi che sovrintendono al torneo, hanno in mente un tradimento.

Potete dare un'occhiata al Tweet in questione, ma ricordate che potrebbe essere un grosso SPOILER!

La caption del post:

DBS one-hour special: EP 109-110 Preview

Airing on October 8th

Come potete vedere, Khai, il Supremo di Universo 11, sarà colui il quale invierà Jiren a combattere, con Belmod e Marcarita ritratti al suo fianco, come sempre. Le truppe di Universo 11 non si sono comportate particolarmente bene nel torneo, con più di metà dei loro ranghi eliminati nel momento in cui Jiren entra nella competizione.

Dragon Ball Super va in onda su Crunchyroll tutti i sabati alle 7:15 p.m. CST.