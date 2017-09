Dragon Ball Z, appare su Amazon il box set della serie completa in Blu-ray!

Se siete fan die da tempo volete acquistare i cofanetti della versionehanno pensato di riunire tutte e nove le raccolte in un unicoche vi permetterà l'acquisto ad un prezzo conveniente.

Si tratta di uno slipcase che racchiude i nove cofanetti Blu-ray della serie Dragon Ball Z, per un totale di 36 dischi. Al momento è disponibile per il pre-order al prezzo di 174,98 Dollari e, se prima dell'uscita fissata per il prossimo 14 Novembre (in America) il prezzo scende, potrete aggiudicarvelo al prezzo più basso.

Mentre scriviamo non si conoscono eventuali contenuti speciali aggiuntivi rispetto ai singoli cofanetti che compongono la serie, ma non appena ci saranno aggiornamenti al riguardo saremo qui a riportarveli.

Un'ottima occasione per passare al Blu-ray di questa leggendaria serie culto che ci ha tenuto compagnia per molti anni, e continua a farlo con Dragon Ball Super, in onda su Italia Uno.