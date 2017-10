Dragon Ball Z: la serie disponibile in DVD grazie a un fiammante cofanetto!

Se avete intenzione di collezionare l'intera serie di, il cofanetto che vi segnaliamo oggi potrebbe fare decisamente al caso vostro: su, infatti, è comparso l'intero box set dedicato all'acclamato anime.

Il bellissimo cofanetto ripropone, in formato DVD, l'intera serie di Dragon Ball Z: la saga dell'arrivo dei Saiyan, la saga di Freezer, la saga degli Androidi e la saga di Majin Bu in un unico box set, che viene venduto su Amazon al prezzo di 119,99 euro. L'edizione include anche una serie di guide e artbook.

In calce vi lasciamo un'immagine del cofanetto, insieme al link relativo all'acquisto del cofanetto in caso decidiate di acquistarlo per avere tutta la serie completa di Dragon Ball Z.