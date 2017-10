Drifters: pianificati nuovi episodi per l'anime tratto dal manga di Kouta Hirano

Terminato lo scorso dicembre dopo dodici episodi,, l’adattamento animato del manga scritto da, anticipava con un breve messaggio nell’ultima puntata la realizzazione di una seconda stagione televisiva.

L’episodio conclusivo recava infatti la dicitura “to be continued - second season - see you again - Tokyo 20XX - Sayonara.”, lasciando presupporre che una nuova stagione fosse già in lavorazione o quantomeno pianificata. Quest’oggi apprendiamo invece da un’intervista pubblicata sul magazine Young King Ours che le nuove edizioni home video della serie presenteranno gli inediti episodi 13 e 14, i quali esploreranno la disputa fra il conte di St. Germain e Nobunaga.



Le riedizioni DVD/Blu-ray disc includeranno inoltre una versione corretta e riveduta degli episodi 10-12, i quali vanteranno delle scene inedite create apposta per il mercato home video. Non è ancora chiaro se questi nuovi episodi rimpiazzeranno o meno l’eventuale seconda stagione, ma nuove informazioni in merito saranno rivelate sul prossimo numero della rivista giapponese, la cui uscita è prevista per fine ottobre.



Nel frattempo vi ricordiamo che la prima stagione di Drifters è edita in Italia da Dynit. Gli episodi sono al momento disponibili sulla piattaforma di streaming VVVVID con sottotitoli in italiano, mentre le edizioni home video, doppiate in lingua nostrana, arriveranno sul mercato nel mese di novembre. Il manga originale è invece edito da J-POP, che finora ha pubblicato tutti e cinque i volumetti usciti in patria.