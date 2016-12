La DC Comics e la Warner Bros. hanno diffuso online il primo trailer del prossimo film d'animazione direct-to-video dello studio, Batman: Bad Blood. Il trailer potete visionarlo a 1: 17 minuti nel video in calce alla news.

I dettagli di questo nuovo film sono ancora top-secret ma sarà un sequel dei precedenti Son of Batman e Batman vs. Robin e introdurrà Batwoman e Batwing all'interno dell'Universo animato della DC Comics. Uscirà nel 2016 in USA.