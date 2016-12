Fairy Tail Zero, serie animata per il manga spin-off di Hiro Mashima

Un inserto pubblicitario inserito nel cinquantaduesimo volume del manga di Hiro Mashima, Fairy Tail e nel primo ed unico volume dell'opera spin-off Fairy Tail Zero, ha rivelato che proprio quest'ultimo titolo godrà di un adattamento animato per la televisione.

Mashima ha lanciato Fairy Tail Zero nel primo numero di Monthly Fairy Tail nel luglio del 2014 mentre si è concluso nel tredicesimo ed ultimo numero uscito in territorio giapponese lo scorso 17 luglio. Il manga è focalizzato su Mavis Vermilion, cacciato da una gilda di maghi e di sua figlia, Zera. Il manga principale ha ispirato serie animate televisive, due OAV, un film animato e numerosi manga spin-off. Fairy Tail è pubblicato anche in territorio italiano grazie alla casa editrice perugina Star Comics.