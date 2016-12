Five Star Stories, il tredicesimo volume del manga a luglio in Giappone

Il numero di luglio della rivista edita da Kadokawa, Monthly Newtype ha annunciato che Kadokawa pubblicherà il tredicesimo volume del manga di Mamoru Nagano, ovvero Five Star Stories, a nove anni dall'uscita del dodicesimo avvenuto nel 2006. Il volume sarà disponibile a partire dal 10 luglio in territorio giapponese.

Pubblicato sin dal 1986, Nagano ha lavorato al manga con una periodicità irregolare, arrivando fino al 12° volume monografico pubblicato nel 2006. Da quell'anno, il mangaka ha realizzato il film animato Hana no Utame Gothicmade, da lui diretto e scritto ed uscito il 1° novembre 2012. Five Star Stories è pubblicato in territorio italiano da Flashbook Edizioni.